Em sintonia com o dólar e refletindo a percepção de uma chance cada vez maior de corte de 25 pontos-base da Selic em fevereiro, os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta terça-feira, 28, mas com viés de baixa, após já terem recuado na segunda-feira (27). A curva de juro a termo aumentou ontem a precificação de corte de 25 pontos-base da Selic em fevereiro para 78%, de 72% na sexta-feira, 24, segundo cálculos da Quantitas Asset.

continua depois da publicidade

No radar desta terça está o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que participa de evento do Credit Suisse, em São Paulo (10h) e pode dar mais pistas sobre a condução da política monetária.

Às 9h41, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) estava em 4,320%, mesma taxa do ajuste de segunda. O DI para janeiro de 2023 exibia 5,500%, de 5,510%, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 marcava 6,260%, de 6,270%.