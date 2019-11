Os juros futuros começaram a terça-feira, 26, em forte alta e, nas máximas, avançaram pouco mais de 10 pontos-base nos prazos médios e longos, em sintonia com o dólar à vista, que bateu R$ 4,25, mostrando a reação do mercado às declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre câmbio.

Guedes disse na segunda-feira, 25, não estar preocupado com o dólar acima de R$ 4,20 e que o patamar da moeda deve se manter assim. “É bom se acostumar com o câmbio mais alto e juro mais baixo por um bom tempo”,

Às 10h06, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,720%, de 4,649% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2023 estava em 6,01%, de 5,94%, enquanto o vencimento para janeiro de 2027 marcava 6,93%, de 6,85% no ajuste anterior.