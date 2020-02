A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira que taxas de juros baixas e o ambiente de inflação baixa reduziram significativamente o espaço para o BCE e outros bancos centrais relaxarem sua política monetária em momentos de desaceleração econômica.

Lagarde, que participa de audiência no Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários no Parlamento Europeu, afirmou também que a economia da zona do euro continua relativamente resiliente e vem crescendo amplamente em linha com as expectativas, mas ressaltou que fatores globais pesam no desempenho da região.

Segundo Lagarde, incertezas relacionadas à economia global continuam elevadas, embora as relacionadas a tensões comerciais entre EUA e China estejam diminuindo. Já o impacto da epidemia de coronavírus é uma nova fonte de preocupação, acrescentou.