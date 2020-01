Ao largo do mau humor com ativos brasileiros na sessão desta terça-feira, 21, os juros futuros encerraram em queda em toda a curva, à medida que os investidores se concentram em evidências de acomodação da inflação após o choque de proteínas do mês de dezembro. Estes sinais de alívio se somam à percepção de que a atividade estava mais fraca no fim de 2019, e amplia as apostas de corte de 0,25 ponto porcentual da Selic na reunião de fevereiro – agora, em 63%, de acordo com cálculos da Quantitas Asset Management.

continua depois da publicidade

“Os dados de atividade do mês de novembro vieram mais baixos. Além disso, em linhas gerais, as projeções para 2020 e as coletas de inflação trazem total tranquilidade para que se corte mais a Selic”, afirmou o trader da Quantitas, Matheus Gallina.

Hoje cedo, a Fundação Getulio Vargas (FGV) informou que o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) subiu 0,57% na segunda prévia de janeiro, após ter aumentado 2,06% na segunda prévia de dezembro.

O arrefecimento também deve chegar ao consumidor. Pesquisa do Projeções Broadcast com 41 instituições indica que o IPCA-15, que sai na quinta-feira, deve ser de 0,55% a 0,76%, com mediana de 0,70%. Em dezembro, o índice foi de 1,05%.

“À medida que nos aproximamos do Copom (nos dias 4 e 5 de fevereiro), os players que antes estavam no meio a meio começam a tomar um direcionamento mais claro, e os últimos dias têm tido uma força mais vendedora”, disse Gallina.

Assim, a taxa do contrato do Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 caiu de 4,420% no ajuste de ontem para 4,390% (regular) e 4,395% (estendida). O janeiro 2023 passou de 5,660% para 5,600% (regular e estendida). O janeiro 2025 recuou de 6,390% para 6,340% (regular) e 6,360% (estendida). O janeiro 2027 cedeu de 6,770% para 6,730% (regular) e 6,760% (estendida).