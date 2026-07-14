Juros caem para 7,52% ao ano em crédito rural com foco em sustentabilidade

Produtores rurais que investirem em projetos de sustentabilidade terão acesso a juros a partir de 7,52% ao ano nos Fundos Constitucionais de Financiamento na safra 2026/2027. As condições valem para operações de crédito rural com recursos dos fundos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

As informações são da Agência Brasil.

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou as novas regras em reunião extraordinária. As taxas passam a valer de 15 de julho de 2026 a 30 de junho de 2027.

Iniciativas de agricultura de baixo carbono, preservação ambiental, inovação tecnológica, geração de energia renovável para consumo próprio e ampliação da capacidade de armazenagem terão os menores encargos financeiros entre todas as modalidades de crédito rural financiadas pelos fundos constitucionais.

Nas operações com taxas prefixadas e bônus de adimplência, os juros serão de 7,52% ao ano no Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), 7,64% ao ano no Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e 8,14% ao ano no Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO). Nas modalidades com taxas pós-fixadas, os encargos poderão ser ainda menores.

Para as demais operações de investimento, os juros variam conforme o fundo, a finalidade do crédito e o porte do produtor. No FNE e no FCO, as taxas efetivas prefixadas com bônus de adimplência ficarão entre 7,65% e 12,45% ao ano. No FNO, os encargos vão de 7,80% a 10,20% ao ano.

A resolução também altera a forma de enquadramento dos produtores rurais. Até agora, produtores com receita bruta anual de até R$ 16 milhões eram tratados em uma única faixa. Com a mudança, o grupo passa a ser dividido em duas categorias: produtores com faturamento de até R$ 4,8 milhões e produtores com receita entre R$ 4,8 milhões e R$ 16 milhões.

Os Fundos Constitucionais de Financiamento foram criados para estimular o desenvolvimento econômico das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste por meio da oferta de crédito com condições diferenciadas para investimentos produtivos, incluindo o setor agropecuário.