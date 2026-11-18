Uma reportagem sobre o cultivo de pinus no Paraná levou a jornalista Valeska Macedo à final do 4º Prêmio APRE Florestas de Jornalismo. O texto narra a trajetória da família Scheffer, que começou com 24 hectares em Ipiranga em 1974 e hoje administra quase 10 mil hectares de florestas, além de uma indústria de processamento e cerca de 460 funcionários. As informações são da Gazeta do Povo.

A premiação acontece em 27 de novembro durante o jantar anual da Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal (APRE Florestas), em Curitiba. Além dos vencedores, será entregue uma menção honrosa.

Tema celebra 120 anos do pinus no Brasil

Esta edição do prêmio marca os 120 anos da introdução do pinus no país, ocorrida em 1906. Desde então, a espécie se consolidou como matéria-prima renovável para diversos segmentos industriais brasileiros.

Reconhecimento ao jornalismo sobre setor florestal

A iniciativa valoriza trabalhos jornalísticos que ampliam o conhecimento público sobre o setor florestal. Os textos finalistas abordam inovação, sustentabilidade, pesquisa científica, manejo florestal, geração de energia e aplicações da madeira. A reportagem de Valeska Macedo concorre na categoria Texto.