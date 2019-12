A JBS informou nesta segunda-feira, 23, em comunicado ao mercado que a Seara concluiu na sexta-feira, 20, a compra do Frigorífico Marba. “A consumação desta operação observou a aprovação prévia da autoridade brasileira de defesa da concorrência, dentre outras condições usuais a este tipo de operação e está em linha com a estratégia da Companhia de ampliar o seu portfólio de marcas e de produtos de maior valor agregado”, informou a JBS, controladora da Seara, no comunicado.

O anúncio da compra foi feito em 6 de novembro.

A Marba tem faturamento anual de cerca de R$ 350 milhões.