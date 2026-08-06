Japão propõe fortalecer cooperação econômica com América Latina

O ministro das Relações Exteriores do Japão, Toshimitsu Motegi, defendeu na semana passada o fortalecimento da cooperação com a América Latina e o Caribe para defender a ordem internacional baseada no Estado de Direito. Ele propôs estreitar os laços econômicos entre o país asiático e a região, destacando valores compartilhados como liberdade, abertura, diversidade e inclusão. As informações são do Ministério das Relações Exteriores do Japão, que colabora com a agência EFE.

Motegi fez o apelo em uma carta dirigida aos países da região, publicada pela Direção-Geral para América Latina e do Caribe do ministério japonês. O chanceler visita México, Panamá e Equador no início de agosto.

Segundo o ministro, conflitos armados em diferentes partes do mundo, a pressão econômica exercida por alguns países, os desafios da inovação tecnológica e os fenômenos meteorológicos extremos evidenciam a necessidade de estreitar as relações entre o Japão e os países latino-americanos.

Japão busca acordos comerciais com Mercosul

Motegi defendeu uma estratégia baseada em três eixos. O primeiro é consolidar o Japão como parceiro tradicional e de confiança da região por meio de uma política de apoio ao desenvolvimento adaptada às necessidades de cada país. O segundo eixo prevê medidas concretas para que ambas as regiões se fortaleçam economicamente.

O ministro destacou que a América Latina possui recursos que sustentam o crescimento da economia mundial, como minerais críticos e energia. O Japão, por sua vez, tem histórico de contribuições para a construção de cadeias de suprimento transparentes e confiáveis.

Chanceler defende ampliação de tratados comerciais

Motegi reiterou o objetivo de alcançar a ampliação estratégica do Tratado Integral e Progressista de Associação Transpacífico (CPTPP) e de avançar em novos acordos de parceria econômica, como o do Mercosul.

O terceiro eixo da estratégia japonesa defende a necessidade de manter e reforçar o multilateralismo e a governança global, com as Nações Unidas como eixo central. O ministro afirmou que o Japão aspira a construir relações mais fortes e prósperas com a América Latina e o Caribe, sustentadas em valores como democracia, liberdade e Estado de Direito.