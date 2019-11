O governo do Japão manteve sua avaliação de que a economia doméstica cresce em ritmo moderado, segundo relatório econômico mensal divulgado nesta quarta-feira.

No documento, Tóquio considera que o consumo das famílias e as exportações estão avançando, enquanto os investimentos de empresas e a produção industrial sobem moderadamente.

Ainda no relatório, o governo cita que os lucros do setor corporativo têm progredido e que a visão das empresas sobre as atuais condições de negócios também melhorou.

No curto prazo, a economia japonesa deverá manter a recuperação, sustentada pelos efeitos de políticas do governo, mas é necessário monitorar incertezas externas e o impacto de oscilações nos mercados financeiros e de capitais, diz o documento.