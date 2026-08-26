JAC Motors reduz concessionárias no Brasil para apenas três unidades

A montadora chinesa JAC Motors reduziu sua rede de concessionárias no Brasil para apenas três unidades, após ter chegado a operar cerca de 70 lojas desde 2011. Uma delas fica em Curitiba. A empresa também enxugou seu catálogo e agora vende apenas um modelo, a picape Hunter. As informações são da Gazeta do Povo.

A JAC afirma que a mudança faz parte de uma reestruturação no formato de vendas, com foco em vendas online e a distância. A montadora diz que esse modelo tem apresentado resultados positivos e permite atender clientes de diferentes regiões com mais agilidade. Além das lojas em Curitiba, São Paulo e Porto Alegre, a marca mantém 140 pontos de assistência técnica.

Vendas caem 43,8% no Brasil

A redução ocorre após forte queda nas vendas. De janeiro a julho deste ano, a JAC emplacou apenas 346 veículos, volume 43,8% menor que as 616 unidades vendidas no mesmo período de 2025, segundo dados da Fenabrave. Entre os elétricos, a retração foi ainda maior, de 65,6%.

Para comparação, a BYD emplacou 122,4 mil veículos no mesmo período, seguida pela GWM, com 44,5 mil unidades. As duas se consolidaram como as chinesas mais vendidas no país. Em 2011, seu primeiro ano no Brasil, a JAC chegou a emplacar 23,7 mil veículos.

Montadora aposta em picape a diesel

Depois de vender exclusivamente carros elétricos em 2022, a JAC voltou a investir em motores a combustão diante do aumento da concorrência e da elevação do imposto de importação sobre eletrificados. A Hunter, única picape no catálogo atual, tem motor turbodiesel, tração 4×4 e custa R$ 239 mil. O modelo concorre com Toyota Hilux, Ford Ranger, Chevrolet S10 e as chinesas BYD Shark e GWM Poer.

A JAC foi a segunda montadora chinesa a operar no Brasil, atrás apenas da Chery. Desde então, outras marcas chinesas chegaram ao país com preços competitivos, como GAC, Geely, Omoda & Jaecoo, Leapmotor, MG Motor e Dongfeng.