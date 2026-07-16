Economia

Itens de aviação, petróleo, carne e café escapam de tarifa de 25% dos EUA

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 16/07/26 11h06
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Decisões econômicas, inflação e mercado: entenda como os rumos da economia afetam o seu dia a dia. Foto: Imagem criada com IA.

Os Estados Unidos impuseram nesta quarta-feira (15) uma sobretaxa de 25% sobre diversos produtos brasileiros, mas deixaram de fora itens que representam um terço das exportações do Brasil para o país no primeiro semestre deste ano. Ficaram isentos produtos de aviação civil, petróleo, carne bovina e café. A medida entra em vigor no dia 22.

As informações são da Agência Brasil.

Também escaparam da cobrança extra celulose, minério de ferro, ferro-gusa, laranja e suco de laranja. Os EUA isentaram produtos que não são fabricados internamente em quantidade suficiente ou a preços acessíveis, evitando desabastecimento no mercado americano.

Setores como ferro e aço, vestuário, calçados, açúcar, etanol, produtos farmacêuticos, maquinário agrícola e máquinas elétricas não ligadas à aviação foram atingidos pela taxação. Outros produtos manufaturados também entraram na lista.

O Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR) anunciou as tarifas após uma investigação. O órgão alegou que certas práticas brasileiras prejudicam agricultores, trabalhadores e exportadores americanos.

O governo brasileiro rejeitou as novas tarifas e afirmou que não reconhece a legitimidade da investigação do USTR. O Brasil informou que vai acionar a Lei de Reciprocidade, aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, e levar o caso à Organização Mundial do Comércio (OMC).

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