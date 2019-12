Para se preparar para as consequências da saída do Reino Unido da União Europeia, o banco de investimento Itaú BBA Internacional vai reabrir sua unidade em Lisboa. As operações devem ter início nas primeiras semanas de 2020, apurou o jornal O Estado de S. Paulo/Broadcast. A marca brasileira aguardaria apenas o aval final do Banco de Portugal.

continua depois da publicidade

Segundo fontes, Lisboa será uma divisão complementar do Itaú de Londres. Não há perspectiva, portanto, de transferência de sede de uma capital para outra. Cerca de 80 colaboradores atuarão em Lisboa, alguns deles vindos de outros núcleos do banco na Europa.

O Itaú BBA completou, no mês passado, 25 anos de atuação na Europa – a entrada no continente se deu, justamente, por Lisboa. Em 2010, abriu uma unidade em Londres, centro financeiro europeu, e reduziu as operações na capital portuguesa, que passou a ter apenas uma agência. Na Inglaterra, o foco do banco é o mercado de capitais internacional e a distribuição de emissões brasileiras e do próprio Itaú.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.