O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) subiu 0,49% em novembro após variação de 0,25% na terceira quadrissemana do mês e retração de 0,09% em outubro. Com o resultado, o indicador acumula alta de 3,31% no ano e de 3,61% nos 12 meses encerrados em novembro. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 2, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O resultado ficou acima do teto do intervalo das expectativas apuradas pelo Projeções Broadcast, que iam de alta de 0,31% a 0,44%. A mediana indicava avanço de 0,42% para o indicador.

Na margem, seis das oito classes de despesa do índice registraram avanço nas suas taxas de variação. Puxado pela aceleração de carnes bovinas (4,37% para 8,00%), o grupo Alimentação foi o que mais contribuiu para a alta do IPC-S, com taxa de 0,42% ante 0,06% da divulgação anterior.

Também registraram alta nas taxas de variação Habitação (0,23% para 0,50%), com o aumento da tarifa de eletricidade residencial (0,88% para 2,52%); Despesas Diversas (1,98% para 3,14%), puxadas por jogo lotérico (15,26% para 26,16%); Educação, Leitura e Recreação (0,29% para 0,59%), com influência de passagem aérea (5,42% para 12,35%); Transportes (0,23% para 0,33%), com contribuição da alta de gasolina (0,66% para 0,99%); e Comunicação (0,01% para 0,14%), puxada por pacotes de telefonia fixa e internet (0,09% para 0,56%).

Por outro lado, o grupo Vestuário apresentou desaceleração na taxa (0,30% para 0,26%), pela deflação de acessórios do vestuário (0,01% para -0,16%). Já Saúde e Cuidados Pessoais repetiu a taxa registrada na última apuração (0,26%), com influência para cima de produtos farmacêuticos (-0,06% para 0,09%) e pressão para baixo de aparelhos médico-odontológicos (0,15% para -0,40%).

Influências individuais

Além de jogo lotérico, tarifa de eletricidade residencial, passagem aérea e gasolina, contribuiu para a alta do índice o avanço do preço da alcatra, que passou de variação de 7,35% na terceira quadrissemana do mês para 11,81% nesta divulgação.

Por outro lado, pressionaram o IPC-S de novembro para baixo a batata-inglesa (-10,51% para -13,80%), tomate (-13,86% para -11,74%), cebola (-19,11% para -16,56%), leite tipo longa vida (-2,41% para -2,40%) e massas preparadas e congeladas (-1,96% para -2,81%).