O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, ficou estável em setembro, desacelerando em relação ao aumento de 0,33% verificado em agosto e também ante o ligeiro ganho de 0,03% observado na terceira quadrissemana do mês passado, segundo dados publicados hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O resultado de setembro veio dentro das estimativas de dez instituições de mercado consultadas pelo Projeções Broadcast, que variavam de redução de 0,06% a alta de 0,04%, mas superou a mediana, de queda de 0,02%.

Entre janeiro e setembro, o IPC-Fipe acumulou inflação de 2,56%. No período de 12 meses até setembro, o índice subiu 3,31%.

No último mês, três dos sete componentes do IPC-Fipe avançaram com menos força ou migraram para deflação. Foi o caso de Habitação (de 0,89% em agosto para 0,43% em setembro), de Alimentação (de 0,17% para -0,99%) e de Transportes (de 0,27% para 0,16%).

Por outro lado, outros três itens subiram com maior intensidade ou passaram a mostrar inflação: Despesas Pessoais (de -0,19% em agosto para 0,09% em setembro), Saúde (de 0,40% para 1,01%) e Vestuário (de -0,41% para 0,19%).

Já os custos de Educação tiveram alta de 0,04% em setembro, repetindo a variação de agosto.

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe em setembro:

– Habitação: 0,43%

– Alimentação: -0,99%

– Transportes: 0,16%

– Despesas Pessoais: 0,09%

– Saúde: 1,01%

– Vestuário: 0,19%

– Educação: 0,04%

– Índice Geral: 0,00%