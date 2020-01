Os investimentos na economia brasileira recuaram em novembro, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no Produto Interno Bruto), recuou 1% em relação a outubro.

A queda foi puxada por uma retração de 4% nos investimentos em máquinas e equipamentos.

Por outro lado, houve melhora nos componentes de construção civil, com alta de 0,5% em novembro ante outubro, e nos outros ativos fixos, com elevação de 0,4% no período.

Na comparação com novembro de 2018, o Indicador Ipea de FBCF caiu 1,8%.

A construção civil avançou 0,6% e os outros ativos fixos tiveram alta de 3,9%, mas máquinas e equipamentos recuaram 6,7%.

O indicador acumulado em 12 meses teve desaceleração no ritmo de crescimento, passando de um avanço de 2,6% até outubro para 2,1% até novembro.