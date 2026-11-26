O Brasil encerrou 2025 com US$ 1,416 trilhão em investimento estrangeiro direto acumulado no país, o maior valor já registrado. Esse montante representa 49,3% do Produto Interno Bruto, ou seja, quase metade de toda a riqueza gerada pelo país no ano. As informações são do Banco Central.

O dado consta no Relatório de Investimento Direto 2026, divulgado nesta quinta-feira (26). O documento também aponta que os investimentos brasileiros no exterior bateram recorde, assim como a renda obtida por investidores estrangeiros com operações no país.

Entrada líquida de recursos soma US$ 85 bilhões

O estoque de Investimento Direto no País cresceu US$ 275 bilhões em relação a 2024. A entrada líquida de recursos estrangeiros somou US$ 85 bilhões em 2025, o equivalente a 3,73% do PIB.

Já o estoque de investimentos brasileiros no exterior chegou a US$ 562,1 bilhões, superando pela primeira vez as reservas internacionais do país, que estão em US$ 358,2 bilhões.

Remessa de lucros cresce e reinvestimento cai

A renda dos investimentos estrangeiros no Brasil, que inclui lucros, dividendos e juros de operações entre empresas do mesmo grupo, atingiu US$ 87,9 bilhões em 2025, também um recorde.

As empresas com participação estrangeira lucraram US$ 72,6 bilhões no ano. A remessa de lucros e dividendos ao exterior subiu de US$ 38,8 bilhões para US$ 55,1 bilhões. Já os lucros reinvestidos caíram de US$ 32,3 bilhões para US$ 17,4 bilhões.

Apesar da queda no reinvestimento, o estoque de investimento estrangeiro seguiu em alta, puxado por novos aportes de capital, valorização dos ativos e apreciação do real frente ao dólar.