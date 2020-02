Os investidores estrangeiros retiraram R$ 1,482 bilhão da B3 no pregão da última quinta-feira, 20. Naquele dia, o Ibovespa fechou em queda de 1,66%, aos 114.586,24 pontos, com giro financeiro totalizando R$ 25,5 bilhões.

publicidade

Em fevereiro, o saldo acumulado de recursos estrangeiros na Bolsa está negativo em R$ 11,608 bilhões, resultado de compras de R$ 165,928 bilhões e vendas de R$ 177,537 bilhões.

Em 2020, os estrangeiros já retiraram R$ 30,766 bilhões do mercado acionário brasileiro e começa a se aproximar do saldo negativo registrado no ano de 2019 – de R$ 44,5 bilhões.