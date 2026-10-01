Instrumentos musicais e máquinas de costura ficam isentos de imposto

A partir desta quinta-feira (1º), instrumentos musicais, microfones e máquinas de costura de uso doméstico passam a ter tarifa zero na importação. Antes, o imposto chegava a 18% para instrumentos e 20% para máquinas de costura.

As informações são da Agência Brasil.

A mudança está prevista na Resolução 926/2026 do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex/Camex). A medida incorpora ao Brasil decisões do Grupo Mercado Comum do Mercosul.

Quais instrumentos ficam mais baratos

No setor musical, a tarifa de 18% foi zerada para instrumentos de corda acústicos e de sopro. Entre os produtos beneficiados estão violinos, violas, violoncelos, contrabaixos, violões, harpas e cavaquinhos. Também entram trompetes, trombones, tubas, trompas, bombardinos, gaitas, clarinetes, acordeons e flautas. Microfones e outros itens especificados na resolução também foram contemplados.

Máquinas de costura sem limite de cota

Para máquinas de costura classificadas como de uso doméstico, o imposto de 20% também foi eliminado. A redução já vinha sendo aplicada de forma provisória e com limite de quantidade. Agora o benefício passa a ser definitivo e sem restrição de cota.

Apesar da classificação como produtos domésticos, essas máquinas também são usadas por pequenas empresas da cadeia têxtil.

Dados do ComexStat, sistema de estatísticas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), mostram que São Paulo, Santa Catarina, Alagoas, Amazonas e Pernambuco foram os estados que mais importaram máquinas de costura em 2025. No caso dos instrumentos musicais, os principais importadores foram São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Goiás, Rio Grande do Sul e Rondônia.

A resolução foi editada no fim de junho, mas a redução das tarifas só entra em vigor nesta quinta-feira.