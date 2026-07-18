Instituto Conhecimento Liberta antecipa dividendos para evitar imposto

O Instituto Conhecimento Liberta (ICL) antecipou a distribuição de R$ 43 milhões em lucros e dividendos para escapar da tributação que passou a valer em 2026. A movimentação ocorreu após uma onda de demissões no instituto, que atingiu a equipe de produção jornalística. O criador do ICL, Eduardo Moreira, admitiu a antecipação em vídeo publicado nas redes sociais. As informações são da Gazeta do Povo.

Moreira é conhecido por defender publicamente a tributação sobre lucros e dividendos de acionistas e sócios de empresas. Em seu vídeo, ele afirmou que o caixa da empresa foi distribuído em 2025 para evitar o pagamento de mais de R$ 5 milhões em impostos. Do total antecipado, aproximadamente R$ 25,1 milhões foram destinados ao empresário.

O ICL oferece cursos online mediante assinatura mensal. Com esses recursos, o instituto financia produções jornalísticas como jornais diários e documentários. Nos últimos dias, parte da equipe responsável por essa produção foi demitida, incluindo o diretor de jornalismo Leandro Demori, repórteres e apresentadores.

Segundo Moreira, o jornalismo custou R$ 8 milhões em 2024, R$ 14 milhões em 2025 e poderia chegar a R$ 22 milhões em 2026. Ele justificou as demissões como um ajuste necessário para adequar os custos à realidade financeira da instituição.

A tributação sobre dividendos voltou ao Brasil após 30 anos de isenção. A Lei 15.270/2025 estabelece uma alíquota de 10% sobre lucros e dividendos superiores a R$ 50 mil por beneficiário a partir de janeiro de 2026. Para ficarem isentas, as empresas precisaram calcular e aprovar a distribuição até 31 de dezembro de 2025.

A mudança deflagrou um movimento de antecipação nas empresas brasileiras. Moreira afirmou que os sócios que seguirem no ICL usarão o dinheiro distribuído para bancar compromissos financeiros futuros, que se aproximam de R$ 100 milhões. Os sócios que saíram ficaram com os valores já recebidos.