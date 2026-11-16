Instituições financeiras revisam projeções para inflação e PIB

As instituições financeiras ajustaram suas expectativas para a economia brasileira nos próximos anos. O Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (16), mostra que a projeção para o IPCA em 2026 recuou de 5,22% para 5,11%, enquanto para 2027 avançou de 4,90% para 5%. As informações são da Gazeta do Povo.

Ambas as estimativas superam o centro da meta de inflação de 3% ao ano estabelecida pelo BC, que tolera variação de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, fixando o teto em 4,5%. O IPCA acumulado em 12 meses até outubro registrou 4,63%, segundo o IBGE, com alta mensal de 0,14% no período.

Expectativas para crescimento econômico caem

A previsão para a expansão do PIB foi reduzida em ambos os anos. Para 2026, a estimativa passou de 1,75% para 1,72%, marcando a quinta queda consecutiva. Já para 2027, a projeção recuou de 1,15% para 1,02%, sinalizando menor otimismo com a atividade econômica.

O IGP-M, calculado pela Fundação Getulio Vargas, também teve suas projeções elevadas. Para 2026, a expectativa subiu de 6,10% para 6,22%. Em 2027, avançou de 4,20% para 4,35%.

Dólar e Selic têm projeções ampliadas

A cotação do dólar para o fim de 2026 passou de R$ 5,35 para R$ 5,40, enquanto para 2027 subiu de R$ 5,40 para R$ 5,45. A taxa Selic permaneceu projetada em 13,75% ao ano para o encerramento de 2026, mas para 2027 aumentou de 12,50% para 12,75%. Para 2028, a previsão se manteve em 11%.

A Selic é o principal instrumento do Banco Central para controlar a inflação. Juros mais altos encarecem o crédito e reduzem o consumo, diminuindo a pressão sobre os preços, mas também aumentam o custo dos financiamentos e podem limitar investimentos. O Boletim Focus reúne as medianas das projeções de instituições financeiras e é divulgado semanalmente pelo BC.