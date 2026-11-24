O INSS inicia nesta terça-feira (24) o pagamento dos benefícios de novembro e da parcela única do décimo terceiro salário para quem começou a receber após abril deste ano. Os depósitos seguem até 7 de dezembro. As informações são da Agência Brasil.

Quem já recebia benefício até abril teve o décimo terceiro antecipado em duas parcelas, pagas entre o fim de abril e o início de junho. Aposentados, pensionistas e quem recebe auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão têm direito ao abono anual.

Quem não recebe o décimo terceiro

Idosos e pessoas com deficiência de baixa renda que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não têm direito ao décimo terceiro. O BPC é um auxílio assistencial, não previdenciário.

Como saber a data do pagamento

A data de depósito depende do número final do cartão de benefício, sem contar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Se o número for 0108-4, por exemplo, o dígito considerado é o 8.

Para benefícios de até um salário mínimo (R$ 1.621), os pagamentos começam hoje para cartão final 1 e vão até 7 de dezembro para final 0. Quem recebe acima de um salário mínimo começa a receber em 1º de dezembro, para finais 1 e 6, até 7 de dezembro, para finais 5 e 0.

O número do benefício pode ser consultado no site ou aplicativo Meu INSS, na opção Extrato de Pagamento, ou pelo telefone 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.