INPC acumula 3,98% em 12 meses e define reajuste de salários

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulou 3,98% nos últimos 12 meses até agosto. Esse indicador é usado como referência para a correção anual de salários de diversas categorias ao longo do ano. As informações são da Agência Brasil.

Em agosto, o INPC registrou deflação de 0,32%, a inflação mais baixa desde setembro de 2022, quando também marcou queda de 0,32%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O principal responsável pela queda foi o grupo habitação, com deflação de 2,17% e impacto de 0,38 ponto percentual no índice geral. A redução ocorreu por causa do Bônus de Itaipu, desconto aplicado nas contas de luz dos consumidores no mês passado.

Como o INPC afeta salários e benefícios

O acumulado de 12 meses do INPC serve de base para o reajuste do salário mínimo, que utiliza o dado de novembro no cálculo. Também define a correção do seguro-desemprego, do teto do INSS e dos benefícios acima do mínimo, que são reajustados com base no resultado acumulado até dezembro.

Diferenças entre INPC e IPCA

O INPC mede a inflação para famílias com renda de um até cinco salários mínimos. Já o IPCA, divulgado também nesta sexta-feira com deflação de 0,32%, considera lares com renda de um até 40 salários mínimos. O salário mínimo atual é de R$ 1.621.

No INPC, os alimentos representam cerca de 25% do índice, mais que no IPCA, que registra aproximadamente 21%. Isso ocorre porque famílias de menor renda gastam proporcionalmente mais com comida. Já itens como passagens aéreas pesam menos no INPC do que no IPCA.

O INPC apura preços de 367 produtos e serviços, dez a menos que o IPCA. Segundo o IBGE, o objetivo do indicador é corrigir o poder de compra dos salários da população assalariada com menor rendimento.