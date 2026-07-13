Inflação projetada para 2026 cai para 5,16% no Brasil

O mercado financeiro reduziu pela segunda semana consecutiva a projeção de inflação para 2026 no Brasil. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) estimado caiu para 5,16%, segundo o boletim Focus divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central (BC). Na semana anterior, a projeção estava em 5,30%.

As informações são da Agência Brasil.

As demais projeções do boletim para 2026 permaneceram estáveis. O Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, deve crescer 1,99%. Para 2027 e 2028, o crescimento esperado é de 1,65% e 2%, respectivamente.

O dólar deve encerrar 2026 cotado a R$ 5,20. Para 2027 e 2028, as projeções são de R$ 5,28 e R$ 5,34.

A taxa básica de juros Selic deve fechar 2026 em 14%, mantendo a estimativa pela terceira semana seguida. Atualmente a Selic está em 14,25%, definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do BC em 17 de junho. A próxima reunião do Copom acontece nos dias 4 e 5 de agosto.

Para 2027 e 2028, as previsões da Selic ficaram em 12% e 10,5%.

De junho de 2025 até março de 2026, a Selic estava em 15% ao ano, o maior patamar desde julho de 2006, quando estava em 15,25%. Entre setembro de 2024 e junho de 2025, a taxa subiu sete vezes.

Quando o Copom reduz a Selic, o crédito fica mais barato, incentivando produção e consumo. Porém, créditos mais baratos tendem a pressionar a inflação. Quando a taxa sobe, o crédito encarece, estimulando aplicações em poupança ou renda fixa, mas dificultando a expansão da economia.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os preços dos alimentos tiveram a primeira queda desde novembro de 2025, ajudando a inflação oficial a fechar junho em 0,16%. É o menor resultado mensal desde outubro de 2025. Em 12 meses, o IPCA acumula 4,64%, acima da meta do governo de até 4,5%, mas abaixo dos 4,72% registrados até maio.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação para famílias com renda de um a cinco salários mínimos, fechou junho em 0,14% e acumula 4,33% em 12 meses. O IPCA mede a inflação para lares com renda de um a 40 salários mínimos. O salário mínimo atual é de R$ 1.621.