Inflação projetada para 2026 cai para 5,12% pela quarta semana seguida

O mercado financeiro reduziu pela quarta semana consecutiva a expectativa de inflação para 2026 no Brasil. A projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu para 5,12%, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (27) pelo Banco Central (BC).

As informações são da Agência Brasil.

Na semana anterior, a inflação projetada estava em 5,15%. Há quatro semanas, a estimativa era de 5,33%. Para 2027 e 2028, o mercado espera inflação de 4,22% e 3,80%, respectivamente.

As projeções para os demais indicadores econômicos permanecem estáveis há pelo menos quatro semanas.

O mercado mantém a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 1,99% para 2026. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Para 2027 e 2028, as projeções são de 1,60% e 2%.

A cotação do dólar deve fechar 2026 em R$ 5,20, segundo projeção estável há seis semanas. Para 2027 e 2028, o mercado espera R$ 5,28 e R$ 5,30, respectivamente.

A taxa básica de juros (Selic) deve encerrar 2026 em 14%, conforme projeção mantida pela quinta semana seguida. A taxa atual é de 14,25%, definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do BC em 17 de junho.

A próxima reunião do Copom está marcada para 4 e 5 de agosto. Para 2027 e 2028, as projeções da Selic são de 12% e 10,5%.

De junho de 2025 até março de 2026, a Selic ficou em 15% ao ano, o maior nível desde julho de 2006. Entre setembro de 2024 e junho de 2025, a taxa foi elevada sete vezes.