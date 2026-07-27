Economia

Inflação projetada para 2026 cai para 5,12% pela quarta semana seguida

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 27/07/26 10h07
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Uma imagem de close-up foca nas mãos centralizadas de uma feirante de meia-idade e de um cliente idoso em uma feira de rua brasileira ao ar livre e movimentada. A feirante, com um avental floral, está colocando várias notas de Real brasileiro usadas de várias denominações (visíveis, mas ligeiramente desfocadas) diretamente na palma aberta e envelhecida do cliente. Suas mãos estão entrelaçadas, centralizadas na composição. A feirante olha para a transação com um sorriso gentil, enquanto o cliente idoso olha com uma expressão de satisfação. O fundo é um borrão quente e vibrante de atividades do mercado, barracas desfocadas com frutas e vegetais, outras pessoas e a luz do sol da tarde. A fotografia documental e autêntica tem grãos visíveis e profundidade de campo muito rasa, focando apenas no dinheiro e no ponto de contato das mãos. A iluminação é natural e quente.
Dinheiro Real mudando de mãos: Uma transação de mercado de rua captura o fluxo diário e a interação humana do comércio local. Foto: Imagem criada por Inteligência Artificial.

O mercado financeiro reduziu pela quarta semana consecutiva a expectativa de inflação para 2026 no Brasil. A projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu para 5,12%, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (27) pelo Banco Central (BC).

As informações são da Agência Brasil.

Na semana anterior, a inflação projetada estava em 5,15%. Há quatro semanas, a estimativa era de 5,33%. Para 2027 e 2028, o mercado espera inflação de 4,22% e 3,80%, respectivamente.

As projeções para os demais indicadores econômicos permanecem estáveis há pelo menos quatro semanas.

O mercado mantém a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 1,99% para 2026. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Para 2027 e 2028, as projeções são de 1,60% e 2%.

A cotação do dólar deve fechar 2026 em R$ 5,20, segundo projeção estável há seis semanas. Para 2027 e 2028, o mercado espera R$ 5,28 e R$ 5,30, respectivamente.

A taxa básica de juros (Selic) deve encerrar 2026 em 14%, conforme projeção mantida pela quinta semana seguida. A taxa atual é de 14,25%, definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do BC em 17 de junho.

A próxima reunião do Copom está marcada para 4 e 5 de agosto. Para 2027 e 2028, as projeções da Selic são de 12% e 10,5%.

De junho de 2025 até março de 2026, a Selic ficou em 15% ao ano, o maior nível desde julho de 2006. Entre setembro de 2024 e junho de 2025, a taxa foi elevada sete vezes.

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