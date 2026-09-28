Inflação prevista para 2026 sobe a 4,99% e PIB cai para 1,86%

O mercado financeiro aumentou a projeção de inflação para 2026 e reduziu a expectativa de crescimento da economia. A previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 4,92% para 4,99%. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (28) pelo Banco Central (BC) no boletim Focus.

As informações são da Agência Brasil.

Para 2027, a estimativa de inflação passou de 4,3% para 4,31%. A projeção para 2028 permaneceu em 3,8%. As mudanças ocorrem após a divulgação do IPCA-15 na última sexta-feira (25), que registrou alta de 0,7% em setembro.

O indicador acumulou 4,47% em 12 meses, acima dos 4,24% de agosto. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o fim do desconto do bônus de Itaipu nas contas de luz foi o principal responsável pela alta.

A previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) caiu de 1,88% para 1,86% em 2026. É a terceira semana consecutiva de redução. Há quatro semanas, o mercado projetava crescimento de 1,92%.

Para 2027, a expectativa recuou de 1,43% para 1,41%. Em 2028, a previsão passou de 1,87% para 1,83%.

A taxa básica de juros Selic permanece projetada em 13,5% ao ano no fim de 2026. Para 2027, a previsão continua em 12% ao ano. Em 2028, a estimativa segue em 10,5%.

O dólar manteve as projeções inalteradas. A cotação é estimada em R$ 5,20 ao final de 2026, R$ 5,28 em 2027 e R$ 5,30 em 2028.