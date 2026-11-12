Inflação para famílias de baixa renda sobe para 4,49% em 12 meses

A inflação medida para famílias com renda de um a cinco salários mínimos chegou a 4,49% no acumulado de 12 meses até outubro. No mês, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) registrou alta de 0,22%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As informações são do IBGE.

Em setembro, o índice acumulado em um ano estava em 4,29%. No mês passado, os alimentos subiram 1,10%, enquanto os produtos não alimentícios recuaram 0,07%.

Índice serve de base para reajuste salarial

O INPC é usado como referência para o reajuste de salários de diversas categorias ao longo do ano. O salário mínimo, por exemplo, leva em conta o resultado de novembro no cálculo. Já o seguro-desemprego, o teto do INSS e os benefícios acima do mínimo são corrigidos com base no INPC acumulado até dezembro.

O índice apura a variação de preços de 367 produtos e serviços em dez regiões metropolitanas e seis capitais, incluindo Curitiba. O objetivo é medir a correção do poder de compra dos salários da população assalariada de menor renda.

Diferença entre INPC e IPCA

O IBGE também divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial, que ficou em 0,14% em outubro e acumula 4,63% em 12 meses. A diferença entre os dois está no público analisado: o INPC considera famílias com renda de um a cinco salários mínimos, enquanto o IPCA abrange lares com até 40 salários mínimos.

Os alimentos têm peso maior no INPC, representando cerca de 25% do índice, contra aproximadamente 21% no IPCA. Isso ocorre porque famílias de menor renda gastam proporcionalmente mais com comida. Na direção oposta, itens como passagens aéreas pesam menos no INPC.