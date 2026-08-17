Economia

Inflação deve ficar em 5,02% em 2026 e superar meta do Banco Central

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Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 17/08/26 11h06
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Cúpula da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, com os prédios da Esplanada dos Ministérios
Cúpula da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, com os prédios da Esplanada dos Ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

O mercado financeiro manteve em 5,02% a projeção para a inflação oficial em 2026, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (17) pelo Banco Central (BC). O índice fica acima da meta contínua de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

As informações são da Agência Brasil.

As estimativas para os principais indicadores econômicos permaneceram estáveis na comparação com a semana anterior. A previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) foi mantida em 1,98%. O PIB representa a soma de todos os bens e serviços produzidos no país.

A projeção para o dólar ao fim de 2026 seguiu em R$ 5,20. A expectativa para a taxa básica de juros (Selic) permaneceu em 13,75% ao ano.

O BC utiliza a Selic como principal instrumento para controlar a inflação. Quando a taxa sobe, o crédito fica mais caro e a poupança se torna mais atrativa, o que ajuda a conter a demanda e reduzir os preços. Juros altos, porém, dificultam o crescimento da economia.

Para 2027, a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 4,22% para 4,24%. A projeção de crescimento do PIB recuou de 1,52% para 1,50%.

A estimativa para o dólar em 2027 subiu de R$ 5,28 para R$ 5,29. A expectativa para a Selic permaneceu em 12% ao ano.

O Boletim Focus reúne projeções de instituições financeiras para os principais indicadores da economia brasileira. O relatório é divulgado semanalmente pelo Banco Central.

A inflação oficial perdeu força pelo quarto mês consecutivo e ficou em 0,07% em julho, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o resultado, o IPCA acumula alta de 4,44% em 12 meses.

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