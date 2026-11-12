Inflação cai para 0,14% em outubro com alívio na luz e transportes

A inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desacelerou para 0,14% em outubro de 2026, depois de registrar 0,82% em setembro. A queda foi puxada principalmente pela volta da bandeira verde na conta de luz e pela redução nos preços dos transportes. No acumulado de 12 meses, porém, o índice chegou a 4,63%, acima do teto da meta do governo, de 4,5%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As informações são do IBGE.

O resultado ficou abaixo da projeção do mercado financeiro, que esperava inflação de 0,27% no mês. Para o fim do ano, o mercado prevê IPCA de 5,22%, enquanto o Ministério da Fazenda estima 4,9%. A meta de inflação é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Desde 2025, a meta é avaliada pelos 12 meses anteriores, e não apenas pelo resultado de dezembro. Ela é considerada descumprida se a inflação estourar o intervalo por seis meses seguidos.

Conta de luz e passagens aéreas caem

A energia elétrica residencial recuou 1,92% em outubro, a maior queda para o mês desde 2019. A redução aconteceu porque a bandeira tarifária passou de amarela para verde, eliminando a cobrança adicional de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora consumidos. A conta de luz foi o item que mais puxou a inflação para baixo no mês.

No grupo transportes, a queda de 0,59% foi a mais intensa para um mês de outubro desde o início do Plano Real, em 1994. As passagens aéreas caíram 9,21%, e os combustíveis recuaram 0,31%. A gasolina, que tem o maior peso na cesta de consumo dos brasileiros, baixou 0,56%. Já o óleo diesel subiu 1,66%, e o etanol, 1,02%.

Alimentos pressionam para cima

O grupo alimentação e bebidas subiu 1,04%, com destaque para a alimentação no domicílio, que avançou 1,31%. Tomate (19,57%), cebola (11,29%), arroz (4,81%) e carnes (2,27%) puxaram a alta. Na direção oposta, cenoura caiu 9,72%, batata-inglesa recuou 2,95% e café moído baixou 1,03%.

O gerente da pesquisa, Fernando Gonçalves, atribuiu as variações a questões climáticas, como chuvas em excesso, que comprometem a oferta de alguns produtos. O preço mais alto do diesel também pressiona a cadeia produtiva. Segundo ele, o fenômeno El Niño pode estar trazendo impactos na produção dos alimentos.

O índice de difusão mostrou que 61% dos 377 produtos e serviços pesquisados tiveram aumento de preço em outubro. No mês anterior, esse percentual estava em 55%. A taxa básica de juros, a Selic, está em 13,75%. O próximo encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central está marcado para 8 e 9 de dezembro.