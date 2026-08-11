Inflação cai para 0,07% em julho e retorna à meta do governo

A inflação oficial do Brasil caiu para 0,07% em julho de 2026, o menor resultado desde agosto de 2025. Com isso, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumula 4,44% em 12 meses e volta a ficar dentro da meta estabelecida pelo governo.

As informações são da Agência Brasil.

A meta de inflação é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Isso significa que o índice precisa ficar entre 1,5% e 4,5%. O acumulado em 12 meses havia ultrapassado o limite máximo em maio (4,72%) e junho (4,64%).

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio em linha com a projeção do mercado financeiro, que esperava 0,07% para o mês.

A queda da inflação em julho marca o quarto mês consecutivo de desaceleração. Em janeiro, o IPCA estava em 0,33%. Depois subiu para 0,70% em fevereiro, 0,88% em março, 0,67% em abril, 0,58% em maio e 0,16% em junho.

Alimentos puxam queda dos preços

O grupo de alimentação e bebidas foi o principal responsável pela desaceleração da inflação. Os preços caíram 0,67% em julho, com impacto negativo de 0,14 ponto percentual no índice geral.

Outros grupos que registraram queda foram vestuário (-0,66%) e educação (-0,03%). Na direção oposta, habitação subiu 0,99% e saúde avançou 0,40%.

O índice de difusão ficou em 50% no mês passado. Isso significa que metade dos 377 produtos e serviços pesquisados pelo IBGE tiveram aumento de preço.

O IPCA mede o custo de vida para famílias com rendimentos entre um e 40 salários mínimos. A coleta de preços é feita em dez regiões metropolitanas, além de Brasília e seis capitais.