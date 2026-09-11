Inflação cai 0,32% em agosto com Bônus de Itaipu e queda de alimentos

A inflação oficial brasileira registrou queda de 0,32% em agosto, a menor taxa desde agosto de 2022, quando o índice alcançou -0,36%. O recuo foi puxado principalmente pelo Bônus de Itaipu, que gerou desconto médio de 7,63% na conta de luz, e pela queda nos preços de alimentos e transportes. As informações são da Agência Brasil.

Os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foram divulgados nesta sexta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em julho, o índice havia registrado 0,07%. Em agosto de 2025, a taxa foi de -0,11%.

Com o resultado de agosto, a inflação acumulada em 12 meses ficou em 4,22%, o menor valor desde março de 2026, quando somou 4,14%. Em julho, o acumulado estava em 4,44%. A meta de inflação estipulada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

O Bônus de Itaipu consiste na distribuição do saldo positivo da conta de comercialização da hidrelétrica estatal, que vira crédito nas contas de energia. A queda de 7,63% na conta de luz foi a menor variação para um mês de agosto de todo o Plano Real. O analista da pesquisa, Fernando Gonçalves, explica que o bônus é restrito ao mês de agosto e não se repetirá em setembro.

No grupo alimentação e bebidas, a deflação foi de 0,34%, terceira queda seguida. Os principais recuos foram batata-inglesa (-19,89%), cenoura (-11,22%), cebola (-11,07%), tomate (-10,94%), ovo de galinha (-4,15%) e café moído (-1,86%). Os alimentos representam 21,5% da cesta mensal de consumo dos brasileiros.

No grupo transportes, que caiu 0,86%, as passagens aéreas recuaram 13,17%, o segundo maior impacto negativo na inflação, atrás apenas da conta de luz. Entre os combustíveis, o etanol caiu 3,95%, óleo diesel 0,80% e gasolina 0,59%. O transporte por aplicativo recuou 4,57%.

Dos nove grupos pesquisados pelo IBGE, quatro apresentaram deflação em agosto. O grupo habitação teve a deflação mais profunda para o mês desde o início do Plano Real, em 1994, com queda de 1,87%. O índice de difusão foi de 54%, ou seja, 54% dos 377 produtos e serviços pesquisados tiveram aumento de preço.