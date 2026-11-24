O setor industrial brasileiro enfrenta um momento de forte pessimismo. Em novembro, a disposição para investir recuou 2,6 pontos e atingiu 50 pontos, o pior desempenho desde julho de 2020, segundo levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgado nesta terça-feira (24). As informações são da Gazeta do Povo.

Pela primeira vez desde junho de 2020, todos os quatro indicadores de expectativa para o primeiro semestre de 2027 ficaram abaixo dos 50 pontos, patamar que sinaliza perspectiva desfavorável. O economista Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI, destaca que a atividade mais fraca dos últimos meses agrava as projeções e afeta diretamente a disposição para novos investimentos.

Expectativas em queda para 2027

A demanda foi a que mais recuou, perdendo 4,2 pontos e chegando a 47,3. As compras de matérias-primas caíram 3,7 pontos, para 46,7. Já as projeções de exportações marcaram 46,8 pontos, enquanto a contratação de trabalhadores ficou em 46,7 pontos.

Os números de produção e emprego em outubro confirmam o enfraquecimento. O índice de produção ficou em 46,8 pontos, praticamente estável em relação a setembro (46,7), mas ainda abaixo do limite de crescimento. O emprego industrial caiu para 47,4 pontos, indicando redução de vagas e desempenho inferior à média histórica de 49,1 pontos para outubro.

Capacidade ociosa e estoques elevados

A Utilização da Capacidade Instalada permaneceu em 70% em outubro, sem alteração frente a setembro e abaixo da média histórica de 71% para o mês. Os estoques acima do considerado adequado subiram de 50,8 para 50,9 pontos, o maior resultado desde outubro de 2023.

O cenário reforça as dificuldades das empresas para ampliar a produção e escoar mercadorias. Com expectativas em queda e indicadores negativos, o levantamento de novembro evidencia que a indústria atravessa um período de desaceleração.