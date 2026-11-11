Indústria registra alta de 0,8% no faturamento em setembro

A indústria de transformação faturou 0,8% a mais em setembro na comparação com agosto, mas o avanço não compensou as quedas de 2,1% em julho e 3,8% em agosto. No acumulado de janeiro a setembro de 2026, o faturamento ficou estável em relação ao mesmo período de 2025. As informações são da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Outros dados mostram enfraquecimento da atividade industrial. O emprego na indústria caiu 0,3% em setembro e acumula retração de 0,5% no ano. A massa salarial real, que representa o total pago aos trabalhadores, recuou 0,3% no mês, mas ainda registra alta de 1% no acumulado de 2026. O rendimento médio subiu 0,1%, considerado estável, e acumula avanço de 1,5% no ano.

Juros altos e importações pressionam setor

Segundo a especialista de Políticas e Indústria da CNI, Larissa Nocko, três fatores explicam a perda de força da indústria: juros elevados, entrada forte de importações e aumento de custos. As taxas altas de juros endividam a população, afastam investidores e reduzem a demanda por produtos industriais, avalia a economista.

A Utilização da Capacidade Instalada subiu 0,2 ponto percentual em setembro, passando de 77,1% para 77,3%. A variação indica estabilidade no uso do parque industrial. No acumulado do ano, porém, a utilização ficou 1,1 ponto abaixo do registrado nos nove primeiros meses de 2025.

Horas trabalhadas recuam no ano

As horas trabalhadas na produção caíram 0,1% em setembro. No acumulado de 2026, o indicador está 0,8% abaixo do resultado de janeiro a setembro de 2025. Para a CNI, a recuperação parcial do faturamento não reverteu as perdas anteriores, e os dados do mercado de trabalho reforçam a desaceleração da indústria.