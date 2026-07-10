Economia

Indústria pede negociação para evitar tarifas dos EUA sobre exportações

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Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 10/07/26 13h06
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Decisões econômicas, inflação e mercado: entenda como os rumos da economia afetam o seu dia a dia. Foto: Imagem criada com IA.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Amcham e a Câmara de Comércio dos Estados Unidos enviaram carta conjunta aos governos brasileiro e americano pedindo negociações para evitar tarifas adicionais sobre produtos brasileiros. O documento propõe uma agenda estruturada em duas etapas, com ações de curto e longo prazo.

As informações são da Agência Brasil.

O posicionamento ocorreu após a reunião entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, em maio, durante investigação no âmbito da Seção 301 da legislação americana. A carta foi enviada aos ministros Marcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e Mauro Vieira, das Relações Exteriores, além do representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, e do secretário de Estado americano, Marco Rubio.

Como prioridade imediata, as entidades pedem solução para a investigação que evite a aplicação de tarifas adicionais sobre determinados produtos brasileiros.

As propostas incluem maior acesso a mercados para insumos industriais, bens de capital e produtos voltados à segurança energética, desenvolvimento de data centers e infraestrutura de inteligência artificial. Também sugerem mais cooperação regulatória nos setores automotivo, farmacêutico, de saúde animal e de dispositivos médicos.

Outras medidas envolvem apoio à extensão da moratória da Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre isenção de imposto de importação para transmissões eletrônicas e agilidade no exame de patentes no Brasil, especialmente nos setores de saúde e biofarmacêutico.

As entidades também defendem cooperação sobre minerais críticos, com mapeamento geológico conjunto, pesquisa e desenvolvimento, investimentos para processamento e agregação de valor. Por fim, pedem a implementação integral do Protocolo Anticorrupção do Acordo de Cooperação Econômica e Comercial (ATEC).

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