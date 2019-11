A alta de 0,3% registrada pela indústria em setembro ante agosto amenizou ligeiramente a distância entre o patamar de produção atual e o ponto mais elevado já registrado na série histórica da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em setembro, o patamar de produção estava 16,6% menor que o auge alcançado em maio de 2011.

“Claro que essa distância já foi maior, mas ainda é um distanciamento importante em relação ao ponto máximo”, afirmou André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do IBGE.

No mês de setembro, a fabricação de bens de capital estava 34,2% abaixo do pico de produção registrado em setembro de 2013, enquanto os bens de consumo duráveis operavam 25,0% aquém do ápice de produção visto em junho de 2013.

Já os bens intermediários estavam 16,2% abaixo do pico visto em março de 2011, e os bens de consumo semi e não duráveis operavam 10,1% aquém do auge registrado em junho de 2013.