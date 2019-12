A alta de 0,8% registrada pela indústria em outubro ante setembro reduziu ligeiramente a distância entre o patamar de produção atual e o ponto mais elevado já registrado na série histórica da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em outubro, o patamar de produção estava 15,8% menor que o auge alcançado em maio de 2011.

“Há melhora recente? Sim, mas há espaço importante a percorrer”, afirmou André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do IBGE.

No mês de outubro, a fabricação de bens de capital estava 33,8% abaixo do pico de produção registrado em setembro de 2013, enquanto os bens de consumo duráveis operavam 23,2% aquém do ápice de produção visto em junho de 2013.

Já os bens intermediários estavam 15,9% abaixo do pico visto em maio de 2011, e os bens de consumo semi e não duráveis operavam 8,9% aquém do auge registrado em junho de 2013.

Ramos

A alta de 1,0% registrada pela indústria em outubro de 2019 ante outubro de 2018 foi decorrente de avanços na produção em 13 das 26 atividades pesquisadas, segundo os dados do IBGE.

O mês de outubro deste ano teve um dia útil a mais do que igual mês do ano anterior, mas o efeito calendário não teve grande influência sobre o bom desempenho da indústria, avaliou André Macedo.

“O efeito calendário não foi determinante, foi incremento mesmo da produção que garante essa manutenção no campo positivo. Tanto que o índice de difusão mostra menos da metade dos produtos com crescimento na produção. Então o efeito calendário não foi determinante para disseminar crescimento de atividades nem de produtos”, justificou Macedo.

O índice de difusão, que mostra a proporção de produtos com crescimento na produção, encolheu de 51,7% em setembro para 48,2% em outubro.

Em outubro, ante outubro do ano passado, o avanço de 12,3% na fabricação de produtos alimentícios exerceu a maior influência positiva sobre o total da indústria.

Também contribuíram os segmentos de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (3,2%), veículos automotores, reboques e carrocerias (3,5%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (6,9%), produtos de metal (4,9%), bebidas (3,6%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (5,0%) e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (4,0%).

Na direção oposta, entre as treze atividades com redução, as perdas mais relevantes foram nas indústrias extrativas (-7,3%) e metalurgia (-8,0%). Outros recuos importantes ocorreram em celulose, papel e produtos de papel (-4,1%), confecção de artigos do vestuário e acessórios (-4,4%), impressão e reprodução de gravações (-12,8%) e outros produtos químicos (-1,4%).