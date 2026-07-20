Indústria do plástico alerta para risco a pequenas empresas com tarifa

A Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast) avalia que a sobretaxa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros deve afetar mais as pequenas e médias empresas do setor. O risco é de tornar as operações insustentáveis, já que essas companhias precisam de mais tempo para redirecionar suas vendas para outros mercados, como a China. As informações são da Gazeta do Povo.

A entidade projeta que o novo tarifaço deve agravar um recuo de 13% nas exportações ao país observado desde o início de 2025, quando surgiram as ameaças. A fatia representa US$ 2,6 bilhões. Apesar da queda nas relações com o mercado americano, as exportações em geral cresceram 4% no mesmo período.

Setor plástico investe em modernização

A alíquota vem de encontro a um investimento em modernização que, de acordo com a Abiplast, chegou a R$ 5 bilhões no primeiro semestre. O setor plástico responde por cerca de 1% do PIB nacional e possui cerca de 14,6 mil empresas, empregando cerca de 400 mil pessoas diretamente e movimentando mais de R$ 123 bilhões.

Governo dos EUA alega injustiças comerciais

O novo tarifaço foi confirmado em 15 de abril. O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) alegou injustiças na relação comercial entre os dois países, desvantagens a empresas por conta do Pix, falhas no combate à corrupção e censura por parte do Judiciário. O governo brasileiro segue culpando a família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas diz que manteve o canal de negociações até o fim.