Indústria completa 22 meses sem confiança e atinge pior nível desde 2020

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) subiu 1,3 ponto em outubro e chegou a 46,2 pontos, mas permanece abaixo dos 50 pontos, faixa que indica confiança no setor. Com isso, a indústria brasileira completa 22 meses consecutivos sem confiança, segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI). As informações são da Agência Brasil.

A avaliação sobre as condições atuais das empresas e da economia piorou e atingiu o menor nível desde julho de 2020, durante a pandemia de covid-19. O Índice de Condições Atuais recuou 0,2 ponto em outubro e passou para 40 pontos.

A queda foi influenciada pela avaliação negativa dos empresários sobre a situação de suas próprias empresas. A percepção desfavorável está relacionada à redução da demanda por produtos industriais, à pressão dos custos e às incertezas no cenário internacional.

Em contrapartida, o Índice de Expectativas, que mede as perspectivas para os próximos seis meses, subiu 2,1 pontos em outubro e alcançou 49,3 pontos. O resultado aproxima o indicador da linha dos 50 pontos e sinaliza uma redução do pessimismo dos empresários nos próximos 180 dias.

A CNI destacou que os custos elevados têm pressionado a saúde financeira das empresas, agravando as dificuldades enfrentadas pelo setor.

A pesquisa foi realizada entre 1º e 7 de outubro com 1.103 empresas industriais de diferentes portes em todo o país. A amostra foi composta por 456 pequenas empresas, 414 médias e 233 grandes empresas.