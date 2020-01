O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, subiu de 101,3 em dezembro para 102,8 em janeiro, segundo dados publicados hoje pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta menor do indicador neste mês, a 101,9. O dado de dezembro foi ligeiramente revisado para baixo, de 101,5 no cálculo original.

continua depois da publicidade

Apenas a confiança do consumidor ficou inalterada em janeiro ante o mês passado, em -8,1, confirmando estimativa prévia e em linha com a previsão de analistas, mas a da indústria subiu de -9,3 para -7,3. Já a de serviços diminuiu de +11,3 para +11 no mesmo período.

Por sua vez, o índice de clima das empresas do bloco europeu apresentou melhora, ao subir de -0,32 em dezembro para -0,23 em janeiro. Fonte: Dow Jones Newswires.