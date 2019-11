O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) caiu 6,0 pontos na passagem de outubro para novembro, alcançando 105,1 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Foi a segunda queda consecutiva do indicador, que registrou o menor nível desde fevereiro de 2018 (104,3 pontos).

Para explicar a queda da incerteza em outubro, a FGV destacou a divulgação de notícias favoráveis sobre o desempenho corrente da economia e algum arrefecimento das tensões políticas internas.

“Ainda é cedo para comemorar uma hipotética estabilização do indicador em níveis mais próximos da neutralidade 100 pontos, mas o avanço recente levou o indicador aos níveis do semestre de setembro de 2017 a fevereiro de 2018, momento em que havia certo otimismo quanto à possibilidade de a economia brasileira sair da crise de 2014-2016 de forma mais consistente do que se observou a posteriori”, afirma Aloisio Campelo Jr, Superintendente de Estatísticas Públicas da FGV IBRE, na nota divulgada pela instituição.

O IIE-Br é composto por dois componentes: o IIE-Br Mídia, que faz o mapeamento nos principais jornais da frequência de notícias com menção à incerteza; e o IIE-Br Expectativa, que é construído a partir das dispersões das previsões para a taxa de câmbio e para o IPCA.

Em novembro, o componente de Mídia, com maior peso, recuou 4,4 pontos, para 103,6 pontos, contribuindo em -3,8 pontos para a queda do IIE-Br. O componente de Expectativa, por outro lado, registrou queda de 10,3 pontos, para 108,9 pontos, contribuindo em -2,2 ponto para o comportamento final do indicador.

A coleta do IIE-Br é realizada entre o dia 26 do mês anterior ao dia 24 do mês de referência.