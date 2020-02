O presidente do Bradesco, Octavio de Lazari, disse que a segregação total do banco digital Next da instituição deve ser concluída no primeiro semestre. Com mais de 2 milhões de clientes, o negócio já está operando em um prédio separado, com presidente e diretores próprios.

A meta do Bradesco com o Next é atingir mais de 3,5 milhões de clientes até o fim deste ano. Caso alcance tal patamar, o banco digital do Bradesco poderá ser avaliado em cerca de US$ 4 bilhões, de acordo com Lazari.

“Se cada conta digital vale US$ 1 mil e, no fim do ano, esperamos ter mais de 3,5 milhões de clientes, o Next terá valor de mercado perto de US$ 4 bilhões. Nesse patamar já podemos começar a pensar em um eventual IPO (abertura de capital) do Next”, disse ele, em teleconferência com jornalistas, ontem.

Aberto em 2017 após dois anos em desenvolvimento, o Next – que concorre com bancos digitais como NuBank, Inter e C6 – deve começar a dar lucro até o fim de 2020, segundo o presidente do Bradesco. Sobre a atração de um eventual parceiro para as operações do Next, ele afirmou que o banco não vê problema em ter um investidor no negócio. Mas ressalvou que esse sócio teria de agregar do ponto de vista estratégico e tecnológico.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.