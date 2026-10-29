Incerteza tributária dificulta planejamento de empresas para 2027

A falta de definição das alíquotas do novo sistema tributário que entra em vigor em 2027 está dificultando o planejamento de empresas brasileiras. O empresário e influenciador financeiro Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, afirmou nesta quinta-feira (29) que a incerteza sobre os impostos e a possibilidade de o Brasil ter o maior Imposto sobre Valor Agregado do mundo aumentam os desafios para os empreendedores. As informações são da Gazeta do Povo.

A declaração foi feita durante a ABF Con 2026, em Comandatuba, na Bahia. Nigro destacou que o cenário é especialmente difícil para pequenos negócios, que precisam definir custos, preços e investimentos sem saber quanto pagarão de tributos. “Por uma série de coisas, aumento de custos, inflação, tributos, é realmente desesperador empreender no Brasil”, disse.

O Tribunal de Contas da União calculou uma alíquota de referência de 11,3% para a Contribuição sobre Bens e Serviços, tributo federal que substituirá o PIS e a Cofins. Essa referência ainda precisa ser fixada pelo Senado. A alíquota do Imposto sobre Bens e Serviços, de competência estadual e municipal, também não está definida.

Uma estimativa anterior apontava alíquota de 27,91% para o IVA dual. A combinação da referência mais recente da CBS com a projeção de 18,7% para o IBS resultaria em aproximadamente 30%. Analistas de mercado prevêem a possibilidade de chegar até 34%.

Pequenos empreendedores são os mais vulneráveis

A incerteza impede que empresas elaborem orçamentos para 2027. Elas precisam projetar despesas, negociar contratos e definir preços sem conhecer os parâmetros que determinarão a tributação. O efeito financeiro será diferente conforme o setor, o regime tributário e a possibilidade de aproveitamento de créditos.

Nigro avalia que os pequenos empreendedores estão entre os mais vulneráveis às mudanças. Muitos já enfrentam dificuldades para manter suas operações, e a adaptação às novas regras pode representar obstáculos adicionais para negócios com menor capacidade financeira e administrativa.

Simplificação pode gerar ganho de produtividade

Apesar dos desafios, o empresário vê potencial de ganho de produtividade na simplificação do sistema tributário. Ele afirma que a complexidade atual consome tempo significativo das empresas com obrigações fiscais. “Hoje, o empresário passa, se não me engano, por 1.500 horas por ano só para calcular os impostos que a gente teria que pagar”, disse.

Para Nigro, a redução da burocracia permitiria que os empresários dedicassem mais tempo a atividades ligadas ao desenvolvimento dos negócios. A transição exigirá atenção às diferenças de impacto entre setores e portes de empresas. No franchising, a previsibilidade tributária será importante para decisões sobre abertura de unidades, expansão das redes e formação de preços.

Thiago Nigro é empresário, investidor e criador do canal de educação financeira O Primo Rico. Fundador do Grupo Primo, é autor do livro Do Mil ao Milhão: Sem Cortar o Cafezinho.