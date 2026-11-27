O Banco Central divulgou dados que mostram deterioração no mercado de crédito brasileiro, com a inadimplência das famílias no crédito livre alcançando patamar inédito de 8,2% em outubro de 2026. O percentual representa operações com atraso superior a 90 dias em modalidades como cartão de crédito, empréstimo pessoal e consignado. As informações são da Gazeta do Povo.

Com a Selic mantida em 13,75% ao ano, os juros médios nas novas operações de crédito livre subiram de 59,2% para 62,6% ao ano entre outubro de 2025 e outubro de 2026. O comprometimento da renda familiar com dívidas chegou a 29% em setembro, elevação de 1,2 ponto percentual em doze meses.

O saldo total das dívidas das famílias equivale a 50% da renda acumulada nos últimos doze meses. Esse indicador oscila nesse patamar desde 2021, quando o fim dos rendimentos do auxílio emergencial impactou a capacidade de pagamento.

Calotes crescem em todos os segmentos

A inadimplência geral do sistema financeiro avançou 0,9 ponto percentual em um ano e atingiu 5,1%, totalizando aproximadamente R$ 382,5 bilhões em operações atrasadas. Entre empresas, o índice saltou de 2,8% para 3,3% no período.

No crédito direcionado, que engloba financiamentos habitacionais e rurais com regras específicas, a inadimplência subiu de 2,2% para 3,1%. O agravamento ocorreu tanto para pessoas físicas quanto jurídicas.

Bancos ampliam oferta apesar do risco maior

As instituições financeiras seguem expandindo as concessões de crédito. Em outubro, o volume de novas operações cresceu 0,9% em relação ao mês anterior, com destaque para pessoas físicas, que registraram alta de 1,3%.

O saldo total das operações de crédito no Sistema Financeiro Nacional chegou a R$ 7,5 trilhões, expansão de 7,8% em doze meses. O crescimento foi mais acentuado entre famílias, com 9,1%, contra 5,8% das empresas.

O spread bancário, diferença entre o custo de captação e os juros cobrados, ficou em 22,1 pontos percentuais em outubro, avanço de 1,2 ponto percentual em um ano. Enquanto o custo de captação caiu de 11,1% para 10,8% ao ano, os juros cobrados subiram de 32% para 32,9%, evidenciando que os bancos aumentam margens para compensar o risco crescente de calote.