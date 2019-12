O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) subiu 2,09% em dezembro, informou nesta sexta-feira, 27, a Fundação Getulio Vargas (FGV). A taxa representa forte aceleração na comparação com novembro, quando a inflação medida pelo indicador atingiu 0,30%. Com o número, o IGP-M acumulou variação de 7,30% em 2019.

O dado de dezembro ficou levemente abaixo da mediana apurada pela pesquisa Projeções Broadcast, que previa alta de 2,12% para o IGP-M de dezembro, mas dentro do intervalo de 1,50% a 2,58%.

Com isso, a inflação medida pelo indicador acumulada no ano também ficou um pouco abaixo da mediana do levantamento, de 7,33%, mas dentro do intervalo de 6,70% a 7,82%.

Entre os indicadores que compõem o IGP-M, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) mostrou alta de 2,84% no mês ante 0,36% na divulgação anterior e atingiu 9,08% de avanço no ano.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) avançou de 0,20% em novembro para 0,84% em dezembro e fecha 2019 acumulado em 3,79%.

O Índice Nacional de Custos da Construção (INCC), já divulgado pela FGV na sexta-feira anterior, 20, desacelerou a 0,14% em dezembro de 0,15% em novembro. Em 2019, o indicador acumulou alta de 4,13%.