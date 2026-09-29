IGP-M sobe 1,57% em setembro e pressiona reajuste de aluguéis

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) subiu 1,57% em setembro deste ano. No mês anterior, o indicador havia registrado deflação de 0,22%. O IGP-M é usado para reajustar contratos de aluguel e outros serviços.

As informações são da Agência Brasil.

Com o resultado, o índice acumula alta de 3,45% em 2026 e de 3,34% em 12 meses. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (29) pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

A inflação no atacado foi a principal responsável pela alta. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) passou de uma deflação de 0,34% em agosto para uma inflação de 2,08% em setembro.

No varejo, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) também registrou mudança. Passou de uma deflação de 0,41% em agosto para uma alta de 0,50% em setembro.

Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) teve inflação mais moderada. Registrou 0,25% em setembro, contra 0,41% em agosto.

Em setembro de 2025, o IGP-M havia registrado taxas de 0,42% no mês e de 2,82% em 12 meses.