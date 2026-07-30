IGP-M registra deflação de 1,16% em julho com queda no atacado

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou deflação de 1,16% em julho deste ano. É a segunda queda consecutiva do indicador, que já havia recuado 0,50% em junho. As informações são da Agência Brasil.

A deflação ocorre quando há queda generalizada de preços na economia. O IGP-M é calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e serve de referência para reajuste de contratos de aluguel e tarifas públicas.

Apesar das quedas mensais, o indicador acumula alta de 2,08% no ano e de 2,76% nos últimos 12 meses. Em junho, o acumulado em 12 meses era de 3,16%.

A queda de julho foi puxada principalmente pelos preços no atacado. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) recuou 1,74% no mês.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a variação de preços no varejo, também teve deflação de 0,01%. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou alta de 0,62% no período.

O IGP-M de julho foi calculado com base em preços coletados entre 21 de junho e 20 de julho deste ano.