A Instituição Fiscal Independente (IFI) avaliou que o pacote de ajuste fiscal do governo federal, em votação nesta segunda-feira (23) na Câmara dos Deputados, não conseguirá conter o crescimento da dívida pública nem equilibrar as contas do país. O órgão vinculado ao Senado defende que o governo adote medidas mais profundas e estruturais a partir de 2027. As informações são da Gazeta do Povo.

O Relatório de Acompanhamento Fiscal divulgado na última semana indica que as ações propostas são limitadas. Os diretores Marcus Pestana e Alexandre Andrade afirmam que o presidente Lula e os futuros ministros da Fazenda e do Planejamento precisam anunciar ainda em dezembro um plano estratégico consistente e crível para recuperar a confiança do mercado.

Segundo a IFI, o Projeto de Lei Complementar 299/2026 representa o encerramento do atual ciclo da política econômica do período 2023-2026, e não o início de uma nova estratégia para o quarto mandato presidencial. O pacote prevê impacto de cerca de R$ 50 bilhões nas contas públicas, sendo 70% provenientes de aumento de receitas.

Promessas eleitorais ampliam pressão sobre orçamento

A proposta orçamentária para 2027 encaminhada ao Congresso incluiu R$ 40,1 bilhões em despesas relacionadas a promessas de campanha. Simultaneamente, o governo reduziu em R$ 6,4 bilhões a previsão de arrecadação, comprometendo ainda mais o limite de gastos já totalmente ocupado.

A perspectiva de crescimento econômico também preocupa. Embora a proposta orçamentária projete expansão de 2,5% do PIB em 2027, a última estimativa da IFI, de junho, apontava apenas 1,8%. A instituição informou que revisará os números em dezembro, com tendência de reduzir a previsão de crescimento.

Subsídios aos combustíveis pressionam contas públicas

Os gastos com subsídios aos combustíveis representam outra fonte de preocupação. A IFI alerta que essa política pode gerar uma conta de até R$ 45 bilhões a ser paga em 2027. Esse montante adiciona mais pressão sobre o orçamento e reforça a necessidade de controle das despesas públicas.

Uma economia com crescimento mais fraco dificulta a arrecadação de impostos e torna mais complexo o cumprimento das metas fiscais estabelecidas pelo governo federal.