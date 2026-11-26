O principal índice da Bolsa brasileira fechou em forte alta nesta quinta-feira (26), com valorização de 6,07% e 176.799,84 pontos. Foi o melhor desempenho em um único dia desde 5 de outubro, quando o Ibovespa subiu 7,70% após o primeiro turno das eleições presidenciais. O dólar comercial recuou 1,25% e foi cotado a R$ 5,744, menor patamar em quase duas semanas. As informações são da Reuters.

A expectativa em torno do nome de Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, para o Ministério da Fazenda no próximo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva impulsionou os negócios. A notícia de que o banqueiro chegou a Brasília para se encontrar com o presidente acelerou os ganhos na reta final do pregão. As ações do setor financeiro lideraram a valorização, com alta de 8,98%.

Outro fator que contribuiu para o otimismo foi a prévia da inflação oficial de novembro. O IPCA-15 subiu 0,22%, abaixo das projeções do mercado, que esperavam alta próxima de 0,35%. Durante a sessão, o Ibovespa chegou a atingir 177.024,45 pontos, renovando máximas sucessivas. No acumulado de novembro, o índice avança 5,29%, e em 2026 registra ganho de 9,73%.

O dólar teve o quarto pregão consecutivo de queda e acumula recuo de 3,23% na semana. A moeda chegou a ser negociada a R$ 5,71 por volta das 11h30. Em novembro, porém, ainda registra alta de 5,50%. A possibilidade de novas medidas para controlar o crescimento das despesas públicas ajudou a reduzir as incertezas sobre a economia brasileira. No mercado externo, a liquidez foi menor devido ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos.

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta pelo terceiro dia seguido, impulsionados por preocupações com possíveis interrupções no fornecimento. O barril do Brent subiu 1,13% e encerrou a US$ 91,97. O WTI avançou 1,35%, cotado a US$ 84,81. A valorização ocorreu após relatos de ataques contra embarcações nas proximidades do Estreito de Ormuz e contra uma refinaria na Arábia Saudita. Os investidores também acompanham a próxima reunião da Opep+, prevista para este fim de semana, quando será discutida a estratégia de produção para 2027.