Ibovespa cai 2,68% e renova mínima em três pregões seguidos

O Ibovespa caiu 2,68% nesta quarta-feira (28) e fechou aos 171.006,10 pontos, no terceiro pregão consecutivo de perdas. O dólar comercial encerrou em leve baixa, cotado a R$ 5,34, com recuo de 0,19%. As informações são da Agência Brasil.

As incertezas sobre a política fiscal do governo mantiveram os investidores cautelosos. A decisão do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, de manter os juros inalterados teve impacto limitado sobre os negócios brasileiros.

O Ibovespa fechou no menor nível desde 20 de agosto, quando havia encerrado aos 167.927,15 pontos. Durante o pregão, o índice oscilou entre a mínima de 170.162,48 pontos e a máxima de 175.711,22 pontos.

A bolsa acumula perda de 16,6% na semana e recuo de 8,2% no mês. As perdas atingiram diferentes setores, com destaque para empresas mais sensíveis às condições da economia brasileira, como setor imobiliário e companhias de menor porte.

Dados da B3 indicaram que os investidores estrangeiros retiraram R$ 2,846 bilhões da bolsa na segunda-feira (26), primeiro pregão após o segundo turno das eleições presidenciais.

Dólar oscila e fecha em baixa

O dólar comercial encerrou o dia com queda de 0,19%, cotado a R$ 5,34, após uma sessão marcada por oscilações. Por volta das 13h30, a moeda chegou a R$ 5,399, mas perdeu força na reta final dos negócios.

A moeda americana acumula alta de 6,95% na semana e valorização de 3,19% em outubro. No acumulado do ano, porém, registra queda de 2,59%.

O Fed manteve os juros norte-americanos entre 3,75% e 4% ao ano, conforme esperado pelo mercado. O índice S&P 500, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, encerrou o dia em alta de 0,28%.