Ibovespa bate recorde e dólar cai para R$ 5 após eleição cravar Flávio e Lula no 2º turno

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, fechou esta segunda-feira (4) em alta de 7,70%, aos 206.911,89 pontos, superando pela primeira vez na história a marca dos 206 mil pontos. O dólar comercial caiu 4,12%, cotado a R$ 5,001. A reação do mercado financeiro ocorreu após o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficar à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno das eleições presidenciais, com 47,03% dos votos contra 45,16%. As informações são da Gazeta do Povo.

Na máxima do pregão, a bolsa chegou a 209.606 pontos, com alta de quase 9%. O volume financeiro negociado atingiu R$ 102,7 bilhões. Flávio Bolsonaro recebeu 56.104.503 votos, enquanto Lula obteve 53.879.538 votos.

Os investidores começam a se ajustar à possibilidade de mudança no governo federal e, consequentemente, na economia brasileira. Para o mercado financeiro, um governo liderado por Flávio tem mais chances de realizar ajustes fiscais.

Mercado desconfia de Lula

Lula é visto com desconfiança pelo mercado, percepção ampliada com o pacote de benesses adotado antes do primeiro turno, que incluiu o aumento dos valores do Bolsa Família. A dívida bruta brasileira atingiu a marca de 82,9% do PIB, com a avaliação de que as regras atuais do arcabouço fiscal não têm sido suficientes para estancar esse avanço.