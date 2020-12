O Ibovespa renovou sua máxima histórica em um dia, ultrapassando os 110 mil pontos nesta quarta-feira, 4. O recorde no encerramento é do dia 7 de novembro, quando o índice da Bolsa de São Paulo atingiu 109.580,57 pontos. Na sequência de dois dias de perdas pós-Black Friday, os índices de Nova York se recuperam, com ganhos entre 0,6% e 0,7% na sessão, em meio à retomada de otimismo quanto a um eventual entendimento entre Estados Unidos e China sobre a disputa comercial.

Às 14h50, o principal índice da B3 subia 1,10%, ais 110.157,04 pontos, enquanto o dólar seguia se acomodando a níveis mais baixos, em queda de 0,36%, a R$ 4,1906. Na semana, a moeda americana à vista acumula até aqui perda de 1,28%.

Em entrevista ao site O Antagonista, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo Jair Bolsonaro “mudou o mix” da política econômica. A intenção do governo, segundo Guedes, é fazer com que os juros deixassem de servir como “freio” para a expansão fiscal, política que foi praticada pelo Brasil “nos últimos 40 anos”. De acordo com o ministro, com o controle do gasto público possibilitando a queda dos juros, “consequentemente o câmbio vai para cima”.

Ele se referiu às recentes iniciativas protecionistas direcionadas pelos EUA ao Brasil como um “equívoco brutal” do presidente Donald Trump. “Estamos só mudando o mix macroeconômico”, disse Guedes, sobre a depreciação acumulada pelo real, que Trump trata como manipulação cambial.